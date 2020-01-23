Российский аниматор «оживил» городские мозаики

Аниматор и видеограф Андрей Першин «оживил» настенные панно в Ижевске при помощи особой техники видеомонтажа. Результатом своей работы он поделился на странице в Instagram.

Художник реализовал крупный арт-проект, благодаря которому персонажи настенных мозаик на домах Ижевска начали двигаться. Речь идет о героях с панно бывшего магазина «Детский мир» на Советской улице, Ижевской государственной медицинской академии, офиса компании «Удмуртэнерго», а также центрального автовокзала.

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Ролик вызвал большой интерес у пользователей социальной сети. В комментариях под видео они выражали свое восхищение и любопытство, а также спрашивали, какие технологии использовал дизайнер для «оживления» героев мозаик. Однако автор не спешит раскрывать этот секрет. Жители Ижевска выразили ему благодарность за популяризацию культурного наследия родного города. «Всегда хотела, чтобы они ожили. Спасибо за магию!» — пишет одна из горожанок.

Похожий клип аниматор уже делал в 2018 году. Тогда он «оживил» героев граффити на стене ижевской школы. В «Неутомимом движении советской науки» мальчик и девочка шагают по лестнице, а над ними развевается флаг с лозунгом «Наш паровоз вперед лети!».

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