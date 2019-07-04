Найдено возможное видео с Бэнкси

Британский телеканал ITV London опубликовал архивное интервью 2003 года, на котором, возможно запечатлен самый известный в мире анонимный художник в стиле стрит-арт Бэнкси.

Интервью было записано во время выставки Turf War, организованной на складе. В двухминутном репортаже корреспондента ITV News Хейга Гордона мужчина говорит всего 35 секунд. Он скрывает все свое лицо кроме глаз, объясняя это тем, что творчество граффити-артиста и публичность несовместимы.

Также в ролике показано, как молодой человек рисует на стене изображение черного насекомого и работу с ребенком, строящим из кубиков с алфавитом надпись «Kill more». Позднее автором обеих картин был объявлен Бэнкси.

Видео транслировали по телевизору, но потом оно было забыто, пока репортер ITV London из Бристоля Роберт Мерфи не нашел его, занимаясь исследованием личности Бэнкси. Мерфи считает, что нельзя точно утверждать, был ли этот человек Бэнкси, однако в ролике точно показано, как человек создает работы на официальной выставке знаменитого граффитиста.

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