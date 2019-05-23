Бэнкси принял участие в Венецианской биеннале без спроса

banksy / Instagram

Уличный художник Бэнкси нелегально выставил инсталляцию Venice in Oil на биеннале в Венеции. Видео, на котором показана его работа, он опубликовал в своем Instagram.

«Несмотря на то что это крупнейшее и самое престижное мероприятие в мире искусства, по какой-то причине меня никогда сюда не приглашали», — написал Бэнкси под публикацией.

На ролике представлена инсталляция художника: несколько картин, на которых изображены разные части круизного лайнера в венецианском порту. Видео заканчивается тем, что сотрудники полиции прогоняют мужчину, выставившего холсты. Эта работа — призыв художника обратить внимание на проблему загрязнения окружающей среды, ведь такие корабли сбрасывают отходы прямо в воду и портят морскую флору и фауну.

Материалы по теме Кочуй пока горячо Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию

Ранее осенью 2018 года картина Бэнкси «Девочка с шариком» самоуничтожилась на аукционе сразу после того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов. Из-за этого художнику может грозить штраф, так как он намеренно испортил ее, но после удара молотка работа фактически перешла в собственность другого человека.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов.

Венецианская биеннале — одна из самых статусных выставок планеты. Мероприятие проводится два раза в год. В 2019-м темой главной выставки стал афоризм «Не дай вам бог жить в эпоху перемен».

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!