Бэнкси нарисовал новое граффити на арке лондонского аэропорта

Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси показал свое новое граффити, нарисованное на закрытом проходе из лондонского аэропорта Хитроу в зону таможенного контроля пассажиров, прибывающих из Евросоюза. Он выложил снимок работы в своем Instagram-аккаунте.

В центре граффити Бэнкси написал слова KEEP OUT («Не пускать»), однако буква T нарисована краской более бледного оттенка. В нижней части композиции изображена крыса, укравшая букву T и разбивающая ей, как киркой, замок. Под снимком граффити Бэнкси подписал: «Арка из аэропорта Хитроу спасена».

. Archway salvaged from Heathrow Airport. Фото опубликовано @banksy

Как сообщает информационный портал Hypebeast, работа представлена на 251-й Летней выставке в Королевской академии художеств.

Это не первая работа художника, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit). В прошлом году на Летней выставке в Королевской академии художеств он представил работу Vote to Love («Голосуй за любовь»). На ней был изображен воздушный шарик в виде сердца, заклеенный пластырем в нескольких местах, закрывающий часть надписи Vote Leave — призыва голосовать за выход из Евросоюза на референдуме.

В мае 2017 года Бэнкси нарисовал на фасаде здания в британском городе Дувр флаг Евросоюза, одну из звезд которого закрашивал маляр.

На референдуме 23 июня 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход из состава Евросоюза. Страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. Из-за правительственного кризиса Евросоюз уже дважды давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

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