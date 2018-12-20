Бэнкси показал играющего с пеплом ребенка

В Великобритании появилось новое граффити уличного художника Бэнкси. Видеозапись была опубликована в его Instagram-аккаунте.

. . . . Season’s greetings . . . Фото опубликовано @banksy

Как уточняет Sky News, граффити было создано на углу одного из гаражей в британском городе Порт-Толбот, Уэльс. Местные жители попросили городской совет сохранить изображение, поскольку оно может принести им выгоду и привлечь туристов.

На размещенных кадрах сначала заметно изображение ребенка, который ловит ртом снежинки. Справа от него стоят детские санки. Затем камера смещается и показывает другую сторону гаража: оказывается, что ребенок играет не со снегом, а с пеплом из горящего мусорного бака. В конце ролика зрители видят панораму города с заводскими трубами и вредными выбросами из них.

В октябре во время аукциона Sotheby's в Лондоне картина Бэнкси «Девочка с шариком» была испорчена. После того, как ее продали за миллион фунтов стерлингов, полотно начало самоуничтожаться с помощью шредера (механизм для измельчения бумаги — прим. Ленты.ру), встроенного в нижнюю часть рамки самим художником. Выяснилось, что стрит-арт-художник заранее встроил в раму картины шредер на случай, если полотно окажется на торгах.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, их порча квалифицируется как вандализм.

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