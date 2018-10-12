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Покупатель изрезанной картины Бэнкси решил оставить сделку в силе

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Покупатель картины художника Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шариком»), которая наполовину самоуничтожилась во время аукциона, решил не отменять сделку. Об этом говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's.

Отмечается, что покупательница картины — анонимный давний почитатель искусства Бэнкси — заплатила в 1,04 миллиона фунтов стерлингов (1,36 миллиона долларов). «Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем, что у меня окажется произведение, значимое для истории изобразительного искусства», — рассказала коллекционер.

Она объявила, что переименовала работу — отныне картина называется «Любовь в мусорном ящике».

6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — отметил директор аукциона.

Граффити Бэнкси появляются на улицах с начала 1990-х. В настоящее время его работы оцениваются в миллионы долларов и значительно увеличивают стоимость недвижимости, на которых размещены, поэтому их порча квалифицируется как вандализм.

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