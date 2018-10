Бэнкси пожаловался на сломавшийся измельчитель в картине «Девочка с шаром»

Картина Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шариком») должна была самоуничтожиться полностью. Об этом английский художник рассказал на своем YouTube-канале.

По его утверждению, осуществить задумку помешал встроенный в раму измельчитель — на тестовых испытаниях он несколько раз срабатывал как надо, однако сломался в ответственный момент.

В том же видео художник показал устройство шредера, а также способ его активации на аукционе.

6 октября появилось видео самоуничтожения картины после финального удара молотка, означающего окончание торгов. «Девочка с шариком» была продана за 1 042 000 фунтов стерлингов. Искусствоведы считают, что стоимость изрезанной картины может вырасти вдвое. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — отметил директор аукциона.

Обрезки картины, которые неизвестная женщина-коллекционер купила за 1 042 000 фунтов стерлингов, переименовали в Love Is In The Bin («Любовь в мусорном ведре»). «Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», — поделилась новая владелица произведения.

После уничтожения цена картины выросла до двух миллионов фунтов.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!