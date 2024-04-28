Володин уличил США в эгоизме ради сохранения однополярного мира

Володин: США пренебрегают другими странами ради сохранения однополярного мира

США думают лишь о собственных интересах и пренебрегают другими странами ради сохранения однополярного мира. В эгоизме Соединенные Штаты уличил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Штаты думают о себе и не думают ни о каких других странах. И, желая сохранить однополярный мир, они вгоняют в нищету и проблемы другие государства», — отметил Володин.

Он добавил, что Россия заинтересована в многополярности на мировой арене и в справедливом миропорядке.

Ранее председатель Госдумы прокомментировал резолюцию Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая призывает «деколонизировать Россию ради ее демократизации» и заявил, что ПАСЕ «занимается исключительно политиканством и несет вред обществу».