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13:34, 28 апреля 2024Мир

Матвиенко и Володин оценили идею деколонизации России

Матвиенко и Володин отреагировали на резолюцию ПАСЕ о деколонизации России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировали на резолюцию Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), которая призывает «деколонизировать России ради ее демократизации» в интервью журналисту Павел Зарубину.

По словам Матвиенко, ПАСЕ является пустой, никчемной, ангажированной и русофобской структурой, а европейским политикам стоит открыть учебники истории.

«Это уже ядовитая русофобия — они уже не знают что сказать, что придумать. А, конечно, в мечтах у них давно и они это не скрывают — развалить Россию, разделить ее на отдельные части с тем, что потом, как раз, прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны», — подчеркнула Матвиенко.

Володин отметил, что по его мнению ПАСЕ является структурой, созданной Вашингтоном и Брюсселем, чтобы удерживать свои политические повестки в государствах Европы: «[ПАСЕ] перестало решать что-то давно, а занимается исключительно политиканством и несет вред обществу».

18 апреля ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к якобы необходимой деколонизации России. В документе говорится, что Ассамблея заявляет о необходимости действий стран ЕС в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация России является необходимым условием установления демократии.

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