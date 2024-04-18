ПАСЕ приняла резолюцию с призывом к «деколонизации России»

ПАСЕ приняла резолюцию, призывающую к деколонизации России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), приняла резолюцию, призывающую к якобы необходимой деколонизации России. Текст документа опубликован на сайте международной организации, из которой Россия вышла в марте 2022 года.

«Ассамблея заявляет о необходимости действий стран ЕС в поддержку политических заключенных и гражданского общества в России, а также о том, что деколонизация России является необходимым условием установления демократии», — говорится в документе.

Кроме того, ПАСЕ поддержала инициативу по созданию Контактной платформы для диалога с «российскими демократическими силами».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя принятие ПАСЕ резолюции, касающейся сроков президентства российского лидера Владимира Путина, заявила о деградации Совета Европы. По ее словам, принимаемые русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации организации и политического класса в странах коллективного Запада.