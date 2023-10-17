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14:08, 17 октября 2023Мир

МИД России прокомментировал резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина

Захарова: принятая резолюция ПАСЕ говорит о деградации Совета Европы

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции, касающейся сроков президентства российского лидера Владимира Путина, говорит о деградации Совета Европы (СЕ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада"», — рассказала дипломат.

Соответствующее заявление стало реакцией на принятие ПАСЕ резолюции «Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности». Захарова напомнила, что в голосовании по резолюции приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15 процентов от списочного состава.

Ранее Захарова заявила, что Россия занимается проработкой мер на случай, если власти Латвии примут решение о депортации граждан РФ из республики. По ее мнению, подобные инициативы латвийского руководства свидетельствуют о проведении Ригой «бескомпромиссно русофобской политики».

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    Максим Габриелян
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