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09:42, 16 октября 2023Бывший СССР

В МИД заявили о проработке мер на случай депортации россиян из Латвии

Захарова: Россия прорабатывает меры на случай депортации граждан РФ из Латвии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Россия занимается проработкой мер на случай, если власти Латвии примут решение о депортации граждан РФ из республики. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила в интервью KP.RU.

По ее мнению, подобные инициативы латвийского руководства свидетельствуют о проведении Ригой «бескомпромиссно русофобской политики». «Непрекращающаяся война со всем русским и противостояние русскоязычным жителям страны свидетельствует о бессилии Риги в построении истинно демократического и инклюзивного общества», — отметила Захарова.

Она также подчеркнула, что в случае реализации мер по депортации россиян Латвия «грубейшим образом нарушит основополагающие международно-правовые нормы».

Ранее правящая партия Латвии «Новое Единство» подготовила поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать его россиян, нарушивших данные при натурализации или получении латвийского гражданства обещания и действовавших против демократического государственного строя.

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    Алевтина Запольская
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