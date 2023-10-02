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16:45, 2 октября 2023Бывший СССР

В Латвии придумали способ лишения русских гражданства

Сейм Латвии восстановит для русских статус неграждан

Фото: Reinhold Schrank / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Правящая партия Латвии «Новое Единство» (JV) подготовила поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии россиян, которые нарушили обещания, данные при натурализации или получении латвийского гражданства, и действовали против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции. Об этом сообщает агентство «Грани».

Приобретая гражданство Латвии в порядке натурализации, человек обещает быть верным государству и неукоснительно соблюдать Конституцию и законы. Если действия гражданина направлены против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции Латвии, или же выявлены другие нарушения основного закона, это может стать основанием для лишения гражданства, отметили в JV.

Сейчас латвийские власти по закону не могут отнять у человека гражданство, если оно у него — единственное. Но депутаты нашли лазейку.

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«Учитывая, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство государства-преемника СССР — Российской Федерации, — предлагаемые поправки не создадут ситуации, когда человек становится апатридом», — пояснил председатель Комитета Сейма по правовым вопросам и подкомитета по уголовному праву и уголовной политике Андрей Юдин.

Депутаты обещают, что при лишении латвийского гражданства человеку дадут время получить гражданство государства-преемника СССР. Но не более чем два года. На это время законопроект предусматривает возможность восстановления статуса негражданина Латвии.

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    Анастасия Яланская
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