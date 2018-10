Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу

Испорченная во время аукциона работа стрит-арт-художника Бэнкси Girl with Balloon («Девочка с шариком») неожиданно выросла в цене. Об этом сообщает Daily Mail.

Обрезки картины, которые неизвестная женщина-коллекционер купила за 1 042 000 фунтов стерлингов, переименовали в Love Is In The Bin («Любовь в мусорном ведре»). «Когда молоток опустился, а работа самоуничтожилась, я была в шоке. Но затем я осознала, что теперь мне принадлежит частичка истории искусства», — поделилась новая владелица произведения.

Соучредитель организации of MyArtBroker арт-дилер Джоуи Сиер (Joey Syer) назвал покупку мудрым решением. «В разрезанном состоянии картина Бэнкси стала частью истории. По нашим подсчетам, ее цена выросла минимум на 50 процентов и достигла двух миллионов фунтов», — прокомментировал Сиер.

В пятницу, 5 октября, картина Бэнкси самоуничтожилась с помощью шредера на аукционе дома Sotheby's в Лондоне сразу после финального удара молотка. «Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом», — прокомментировал случившееся директор Sotheby's Алекс Бранзик.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!