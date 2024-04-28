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15:53, 28 апреля 2024Культура

Солист «Коррозии металла» ответил на обвинения в демонстрации символики нацистов

Солист «Коррозии металла» Паук: группа не пропагандирует запрещенную символику

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Группа «Коррозия Металла» не пропагандирует запрещенную символику и не разбирается в ней. Так на соответствующие обвинения ответил солист коллектива Сергей Паук Троицкий, его слова приводит РИА Новости.

На Троицкого и других участников группы были составлены протоколы по статье о демонстрации подобной символики.

По словам музыканта, он занимается музыкой, а не нацистской символикой. «Не пропагандируем, мы даже не разбираемся в ней», — ответил он на вопрос журналистки агентства.

Ранее появилось видео рейда силовиков в клубе, где должен был состояться концерт «Коррозии металла». На кадрах видно, что посетителям клуба приказали лечь лицом в пол, а тем, кто недостаточно оперативно — по мнению силовиков — выполнял приказ, наносились сопровождаемые матерщиной удары руками и ногами. В ГУ МВД Нижегородской области не комментировали поведение силовиков во время рейда.

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      Марк Леонов
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