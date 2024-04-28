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15:20, 28 апреля 2024Экономика

Кабмин отменил экспортные пошлины на один вид российского сырья

Кабмин с 1 мая по 31 августа отменил экспортные пошлины на российский уголь

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Правительство России с 1 мая по 31 августа отменило экспортные пошлины на добываемый в стране уголь. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

По заявлению правительства, принятое решение вызвано намерением поддержать российские предприятия угольной отрасли. Также в кабмине напомнили, что в случае, если курс доллара опускался ниже восьмидесяти рублей, пошлина и так не начислялась.

«Гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта», — добавили в правительстве.

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      Марк Леонов
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