Кабмин установил квоты на вывоз из России одного товара

Правительство России установило квоты на вывоз из страны минеральных удобрений

Кабинет министров России установило квоты на вывоз из страны одного товара — минеральных удобрений. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Как сообщили в кабмине, это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что принятое решение позволит поддержать объемы удобрений на внутреннем рынке страны, что обеспечит продовольственную безопасность России.

«Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу. Коты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию», — уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить на 4 миллиона тонн квоту на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, которая будет введена в действие с 15 февраля.