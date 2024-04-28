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11:54, 28 апреля 2024Экономика

Кабмин установил квоты на вывоз из России одного товара

Правительство России установило квоты на вывоз из страны минеральных удобрений

Фото: Aлександр Петросян / Коммерсантъ

Кабинет министров России установило квоты на вывоз из страны одного товара — минеральных удобрений. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Как сообщили в кабмине, это решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. Уточняется, что принятое решение позволит поддержать объемы удобрений на внутреннем рынке страны, что обеспечит продовольственную безопасность России.

«Распределить объемы квот между экспортерами поручено Минпромторгу. Коты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию», — уточнили в правительстве.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить на 4 миллиона тонн квоту на экспорт зерна в 24 миллиона тонн, которая будет введена в действие с 15 февраля.

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