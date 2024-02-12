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19:43, 12 февраля 2024Экономика

В России предложили увеличить квоту на вывоз из страны зерна

Минсельхоз России предложил увеличить квоту на вывоз зерна на 4 миллиона тонн

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Министерство сельского хозяйства России предложило увеличить на 4 миллиона тонн квоту на экспорт зерна в 24 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на размещенное на портале проектов нормативных правовых актов постановление правительства пишет РИА Новости.

Документ предполагает «установить по 30 июня 2024 года (включительно) отдельную тарифную квоту на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, пшеницы и меслина (код 1001 99 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ржи (код 1002 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), ячменя (код 1003 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) и кукурузы (код 1005 90 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, в объеме 4 миллиона тонн».

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Минсельхоз будет распределять объем дополнительной тарифной квоты только между теми экспортерами, которые уже получили часть от основной квоты. При этом будет учитываться объем вывоза ими зерна с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023-го.

Правительство России установило квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллионов тонн в декабре прошлого года. Постановление Кабмина устанавливает квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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