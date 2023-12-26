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21:51, 26 декабря 2023Экономика

Правительство установило квоту на экспорт российского зерна

Правительство назвало квоту на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня 2024 года

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Российское правительство установило квоту на вывоз зерна из РФ с 15 февраля по 30 июня 2024 года в размере 24 миллионов тонн, со ссылкой на постановление Кабмина пишет РИА Новости.

Документ устанавливает квоты на вывоз за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы. «С 15 февраля по 30 июня 2024 года (включительно) определить в объеме 24 миллионов тонн», — назвали квоту в постановлении.

В начале ноября Минсельхоз РФ предложил с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го запретить экспорт зерна. Из-под ограничений ведомство предложило вывести поставки в целях оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства, а также отправку пшеницы на экспорт в рамках межправительственных соглашений, поставки в Южную Осетию и Белоруссию.

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      Марина Совина
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