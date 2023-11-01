В России предложили запретить вывоз твердой пшеницы

Минсельхоз России предложил запретить вывоз твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Министерство сельского хозяйства России предложило запретить вывоз твердой пшеницы в период с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных правовых актов.

Из-под запрета предполагается вывести поставки в целях оказания международной гуманитарной помощи на основании решений правительства, а также отправку пшеницы на экспорт в рамках межправительственных соглашений, поставки в Абхазию, Южную Осетию и Белоруссию. Также указаны некоторые другие возможные исключения.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз не только хочет запретить экспорт некоторых видов мяса птицы и яиц на те же сроки (с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года), но и ввести тарифные льготы на ввоз мяса курицы объемом до 160 тысяч тонн.

Таким образом ведомство хочет выполнить поставленную президентом страны Владимиром Путиным задачу сдерживания цен в условиях сформировавшегося повышенного спроса на курятину и яйца.

В середине октября стало известно, что Египет договорился о покупке у России почти 800 тысяч тонн пшеницы со скидкой. Ранее республика отказалась от контракта, посчитав стоимость зерна слишком высокой.