Египет договорился о скидке на российскую пшеницу

СЭЗ: Египет договорился с Россией о закупке 780 тысяч тонн пшеницы

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) договорилось о покупке у России почти 800 тысяч тонн пшеницы со скидкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Союз экспортеров зерна (СЭЗ).

Тендер на закупку пшеницы на условиях FOB (Free On Board — продавец доставляет товар в порт и должен погрузить его на указанное покупателем судно) был проведен 12 октября. «GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере. Цена поставки 260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней», — говорится в публикации СЭЗ.

GASC ранее на этой неделе закупило у России 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну вне тендера, общий объем закупки таким образом составил 780 тысяч тонн. Также на прошедшем тендере Египет договорился о покупке и другой черноморской пшеницы — из Болгарии (50 тысяч тонн по цене 257 долларов за тонну) и Румынии (120 тысяч тонн по 260 долларов за тонну).

В сентябре Bloomberg сообщал, что власти Египта решили отказаться от анонсированной в начале сентября закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы из-за того, что не смогли договориться с Москвой по цене. В Каире ожидали, что смогут приобрести пшеницу по 270 долларов за тонну с учетом фрахта, но оказалось, что минимальный уровень цен, неофициально установленный российской стороной, превышает эту отметку.

