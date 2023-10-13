Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:06, 13 октября 2023Экономика

Египет договорился о скидке на российскую пшеницу

СЭЗ: Египет договорился с Россией о закупке 780 тысяч тонн пшеницы

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) договорилось о покупке у России почти 800 тысяч тонн пшеницы со скидкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Союз экспортеров зерна (СЭЗ).

Тендер на закупку пшеницы на условиях FOB (Free On Board — продавец доставляет товар в порт и должен погрузить его на указанное покупателем судно) был проведен 12 октября. «GASC закрепил успех после крупной частной сделки и приобрел еще 300 тысяч тонн российской пшеницы на завершившемся вчера тендере. Цена поставки 260 долларов FOB с отсрочкой платежа 180 дней», — говорится в публикации СЭЗ.

Материалы по теме:
«Не об этом мы договаривались» Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
«Не об этом мы договаривались»Зачем Россия согласилась продлить зерновую сделку с участием Украины и кому она выгодна?
18 мая 2023
Жара уничтожает мировую экономику. Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
Жара уничтожает мировую экономику.Как высокие температуры лишают человечество триллионов долларов и меняют планету?
4 августа 2023

GASC ранее на этой неделе закупило у России 480 тысяч тонн пшеницы по цене 265 долларов за тонну вне тендера, общий объем закупки таким образом составил 780 тысяч тонн. Также на прошедшем тендере Египет договорился о покупке и другой черноморской пшеницы — из Болгарии (50 тысяч тонн по цене 257 долларов за тонну) и Румынии (120 тысяч тонн по 260 долларов за тонну).

В сентябре Bloomberg сообщал, что власти Египта решили отказаться от анонсированной в начале сентября закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы из-за того, что не смогли договориться с Москвой по цене. В Каире ожидали, что смогут приобрести пшеницу по 270 долларов за тонну с учетом фрахта, но оказалось, что минимальный уровень цен, неофициально установленный российской стороной, превышает эту отметку.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о фактическом выходе Грузии и Украины из СНГ. Почему эти страны не хотят участвовать в Содружестве?

    В США заявили об угрозе взятия в котел ВСУ в двух областях

    Впервые обнаружено свечение от сталкивающихся планет-гигантов

    Боррель увидел риски для европейской экономики в тесных связях с Китаем

    ФСБ нашла деньги в автомобиле российского судьи

    На Украине девушке дали пожизненный срок якобы за сотрудничество с Россией

    Российские войска улучшили положение на одном из направлений

    Египет договорился о скидке на российскую пшеницу

    Названо предельное для «Железного купола» количество атакующих ракет

    Медведев раскритиковал молчание Запада в связи с ультиматумом ЦАХАЛ жителям Газы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости