Египет решил закупить французскую пшеницу вместо российской

Bloomberg: Египет отказался от покупки российской пшеницы из-за высокой цены

Власти Египта решили отказаться от анонсированной в начале сентября закупки 480 тысяч тонн российской пшеницы из-за того, что не смогли договориться с Москвой по цене. Вместо нее зерно поставят французские и болгарские фермеры. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с подробностями, пишет Bloomberg.

В Каире ожидали, что смогут приобрести пшеницу по 270 долларов за тонну с учетом фрахта, но оказалось, что минимальный уровень цен, неофициально установленный российской стороной, превышает эту отметку. После нескольких дней обсуждений Египет заявил, что зерновой трейдер Solaris сможет поставлять зерно откуда угодно.

В августе страна, по данным Российского зернового союза, получила 910 тысяч тонн российской пшеницы, что на 35 процентов меньше, чем год назад. Тем не менее Египет стал крупнейшим покупателем в этот месяц.

Однако выход из зерновой сделки заставил российские власти искать любые способы увеличить доходы от продажи зерна, что привело к идее нижнего ценового порога. Если трейдер пытается провести сделку дешевле, то ему отказывают выдаче экспортных документов. Столкнувшись с такими проблемами, отдельные участники рынка стали пересматривать или даже отменять уже заключенные контракты.

Официально Москва не признает наличие ограничений. Так, глава Российского союза экспортеров зерна Эдуард Зернин объяснял, что компании придерживаются собственных цен, которые связаны в первую очередь с увеличением издержек производства.

Два подряд рекордных урожая в России привели тому, что в стране скопился избыток зерна для отправки на экспорт. Это обстоятельство давит на цены внутри страны, что угрожает рынку. Как отмечает агентство, чиновники пытаются поддержать производителей за счет нижней планки стоимости, но делают это непоследовательно.

Ранее российские фермеры пожаловались на двукратный рост цен на дизельное топливо, что дополнительно увеличивает издержки и снижает рентабельность бизнеса.