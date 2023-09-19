Российские фермеры забили тревогу из-за цен на топливо

Business FM: российские фермеры заявили о двукратном росте цен на дизтопливо

Российские фермеры забили тревогу в связи с двукратным ростом цен на дизельное топливо. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на представителей аграрного рынка.

В одной из сырьевых компаний предупредили о повышении стоимости поставок этой продукции для аграриев до 80 рублей за литр. При этом на заправках дизель стоит гораздо дешевле — в районе 60 рублей. Главной причиной удорожания поставок для фермеров стало сокращение государственных выплат нефтяным компаниям по демпферному механизму, заявил председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Ставропольского края Сергей Колесников.

При этом он указал на еще большую разницу между стоимостью поставок дизеля местным аграриям и розничной стоимостью топлива на заправках. По словам Колесникова, в настоящее время дизель марки ГОСТ продается по 79,5 тысячи рублей за тонну, а цены на марку евро достигают отметки 103 тысячи рублей, в то время как на АЗС уровень варьируется в районе 60 тысяч. Однако закупать дизель на заправках фермеры не могут из-за больших объемов, которые им необходимы. «Такого резкого роста цен (на топливо в России — прим. «Ленты.ру») не было никогда», — пришел к выводу глава Ассоциации.

В свою очередь, фермер из Калининского района Краснодарского края Алексей Волченко связал стремительное удорожание дизеля в России с его дефицитом, с которым сейчас столкнулись аграрии в южных областях страны. Если в ближайшее время властям не удастся справиться с нехваткой солярки, то произойдет срыв всех посевных работ. «Солярка отсутствует именно в тот момент, когда она требуется. Сейчас уборка масличных, потом нужно будет высевать озимые культуры — пшеницу (...) Что будет в следующем году — одному богу известно», — резюмировал Волченко.

На фоне удорожания и дефицита топлива фермеры требуют от властей принять конкретные действия. Среди предлагаемых вариантов — обеспечить поставки в необходимых аграриям объемах по льготной цене на год вперед до введения пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов или полный запрет на вывоз бензина и дизеля из страны.

Увеличение цен на дизельное топливо в России наблюдается не первый месяц. 18 сентября котировки ускорили рост и в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигли отметки в 74 694 рубля за тонну (плюс 1,27 процента). Для сравнения, в конце первой половины месяца стоимость дизеля находилась на уровне 71 047 рублей, а в начале — в пределах 68 278 рублей.