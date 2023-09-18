Цены на дизель в России ускорили рост

Оптовые цены на дизель в России превысили 74 тысячи рублей за тонну

В понедельник, 18 сентября, стоимость летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросла на 1,27 процента, до 74 694 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Неделю назад цены на летний дизель составляли 71 047 рублей за тонну, а по итогам понедельника, 4 сентября, — 68 278 рублей. Таким образом, недельный рост ускорился с 2769 до 3647 рублей.

Стоимость бензина АИ-92 по европейскому территориальному индексу также обновила рекордное значение, но незначительно, на 0,09 процента, до 70 508 рублей. Бензин АИ-95, напротив, подешевел более чем на процент, до 75 588 рублей за тонну.

Сразу на десять процентов, до 67 286 рублей, рухнула цена на топливо для реактивных двигателей, а мазут и сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали менее чем на процент.

Две недели назад, 6 сентября, когда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев назвал ситуацию с дизельным топливом для сельского хозяйства приближением к катастрофе, оптовые цены на горючее находились на уровне 65 472 рублей. С того момента они выросли на 14 процентов.

Правительство пока воздерживается от регуляторных мер реагирования, ограничиваясь совещаниями и информацией о готовящихся законопроектах. В списке вариантов возможных действий, которые приводят СМИ и эксперты, есть заградительная пошлина на нефтепродукты на уровне 250 долларов за тонну, а также временный полный запрет на экспорт, который будет действовать до насыщения внутреннего рынка и снижения цен.