Российская пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога

В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после анестезии в стоматологии

В Санкт-Петербурге пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в клинике на проспекте Науки. Дочь пострадавшей рассказала, что та пришла в стоматологию, ей сделали укол анестезии. После этого пожилой женщине стало плохо, пришлось вызвать скорую помощь.

Девушка добавила, что это не первый случай, когда пациентам этой стоматологии становится плохо.

Ранее стало известно, что в Дагестане жительница Махачкалы попала в реанимацию после неудачной пластической операции в частной клинике. 37-летнюю россиянку доставили в медучреждение с сильными болями, которые начались после липосакции живота.