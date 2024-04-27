Россиянка сделала пластическую операцию и оказалась в реанимации

В Дагестане врачи спасли пациентку с жировой эмболией после липосакции

В Дагестане жительница Махачкалы попала в реанимацию после неудачной пластической операции в частной клинике. Об этом сообщается на сайте Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (РКБСМП).

Как стало известно, 37-летнюю россиянку доставили в медучреждение с сильными болями, которые начались после липосакции живота. Состояние женщины оценивалось как тяжелое. Врачи РКБСМП диагностировали у нее признаки жировой эмболии — опасного состояния, при котором жировая ткань попадает в кровеносный сосуд, закупоривая его и вызывая повреждение мозга и расстройство жизненно важных органов. В результате пациентка провела в реанимации почти неделю, однако медикам удалось спасти ей жизнь.

Как отметили в медучреждении, с каждым годом количество пациентов с осложнениями после хирургического удаления жира только растет.

Ранее во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому после пластической операции по круговой подтяжке. После ее завершения медсестра сделала пациентке укол промедола, после которого у женщины началась аллергическая реакция в виде отека Квинке, перешедшего в анафилактический шок.