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19:02, 19 апреля 2024Россия

Россиянка впала в кому после укола у косметолога

Жительница Владивостока впала в кому после пластической операции

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Во Владивостоке 58-летняя местная жительница впала в кому после пластической операции. Об этом пишет Telegram-канал «ОПС-медиа».

Как стало известно, 10 апреля россиянка обратилась в больницу для проведения запланированной операции по круговой подтяжке. После ее завершения медсестра сделала пациентке укол промедола, после которого у женщины началась аллергическая реакция в виде отека Квинке, перешедшего в анафилактический шок.

По информации родственников пострадавшей, в результате она впала в кому, из которой на сегодняшний день не вышла. Сейчас россиянка находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее в Москве у 40-летней пациентки медцентра «СМ-Клиника» после пластики живота оторвался тромб. Спасти россиянку не удалось. В медучреждении заявили о готовности нести ответственность за произошедшее по закону. Представитель клиники рассказал, что проводивший операцию хирург является высококвалифицированным специалистом и провел «не одну сотню операций».

ЖЗЛ
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