В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

Shot: московская клиника готова ответить по закону за отрыв тромба у пациентки

В московском медцентре «СМ-Клиника» заявили о готовности нести ответственность по закону за отрыв тромба у пациентки после пластической операции. Об этом пишет Shot в Telegram.

Как рассказал изданию представитель медучреждения, абдоминопластика — это распространенная и легкая операция. Он подчеркнул, что проводивший ее хирург является высококвалифицированным специалистом и провел «не одну сотню операций». «Так же, как любое лечебное учреждение, "СМ-Клиника" (...) несет полную ответственность перед своими пациентами», — заявил собеседник канала.

В настоящий момент врач, который проводил операцию, находится на допросе в Следственном комитете (СК). В то же время клиника продолжает работу, однако в ее здании проводятся обыски.

Ранее стало известно, что у 40-летней пациентки медцентра «СМ-Клиника» после операции по пластике живота оторвался тромб. Спасти россиянку не удалось. Столичное управление СК возбудило по факту произошедшего уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Помимо обысков, следователи планируют ряд экспертиз, включая медицинскую.

Похожий случай произошел в Кемеровской области. 25-летняя жительница региона впала в кому после удаления аппендикса. По словам мужа россиянки, после операции его супруга не выходила на связь, а спустя день с ним связались врачи, которые сообщили, что женщина не пришла в себя. Как объяснили медики, у пациентки развился отек мозга. Причину ее состояния сотрудники больницы назвать не смогли и отказались давать какие-либо прогнозы.