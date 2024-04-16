У пациентки московской клиники после пластической операции оторвался тромб

В Москве у пациентки медцентра после пластики живота оторвался тромб

В московском медцентре «СМ-Клиника» у 40-летней пациентки оторвался тромб. Об этом пишет 5-tv.ru со ссылкой на источник.

После проведения операции по пластике живота россиянке стало плохо, и врачи зафиксировали у женщины тромбоэмболию. Спасти пациентку не удалось.

Пластический хирург, доктор медицинских наук Иван Воздвиженский в беседе с телеканалом почеркнул, что тромбоэмболия легочной артерии — рядовое осложнение при любой операции, а не только в пластической хирургии. Он подчеркнул, что в рекомендациях Минздрава прописаны помогающие избежать недуга рекомендации, которые обязаны выполнять медики.

Муж россиянки в беседе с Telegram-каналом Mash рассказал, что супруга переживала из-за операции и сдвинула ее из-за низкого гемоглобина. По его словам, перед поездкой в клинику женщина попросила не пускать все на самотек в случае негативного исхода.

В свою очередь, столичный Следственный комитет сообщил на сайте, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Сейчас следователи проводят обыск в клинике, где 14 апреля проводилась операция. Также в ближайшее время будет назначена медицинская и другие экспертизы. Название медучреждения ведомство не уточняет.

Ранее 25-летняя жительница Кемеровской области впала в кому после удаления аппендицита. Как рассказал муж россиянки, после операции его супруга не выходила на связь, а через день позвонили врачи и сообщили, что женщина не пришла в себя. По словам медиков, у пациентки развился отек мозга. Причину ее состояния сотрудники больницы назвать не смогли и отказались давать какие-либо прогнозы.