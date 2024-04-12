Россиянка впала в кому после удаления аппендицита

Shot: девушка из Анжеро-Судженска впала в кому после удаления аппендицита

Девушка из Анжеро-Судженска Кемеровской области впала в кому после удаления аппендицита. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, в конце марта 25-летняя россиянка с болями в животе обратилась в местную больницу. Ей диагностировали аппендицит и назначили операцию на следующий день.

Муж девушки пояснил, что после операции та не выходила на связь, а врачи позвонили ему только через день и объявили, что его супруга так и не пришла в себя. Ее решили отправить в Кузбасскую областную клиническую больницу.

Там медики заявили, что у россиянки развился отек мозга и наступила кома. По словам мужа, причину такого ухудшения состояния врачи назвать не смогли. Кроме того, они отказались давать какие-либо прогнозы о ее состоянии.

В семье пациентки допустили, что причина может крыться в неудачной анестезии. В больнице, где проводили операцию, по их словам, у людей уже возникали проблемы из-за наркоза.

Муж жительницы Кузбасса обратился к следователям и в местный Минздрав.

Ранее сообщалось, что в Тюмени женщина обнаружила на спине обугленную дыру размером с кулак, оставшуюся после обращения к гинекологу и проведения несложной операции в западно-сибирском медицинском центре.