Россиянка обнаружила обугленную дыру на спине после обращения к гинекологу

В Тюмени россиянке провели операцию и оставили обугленную дыру на спине

В Тюмени россиянка обнаружила на спине обугленную дыру размером с кулак, оставшуюся после обращения к гинекологу и проведения несложной операции в западно-сибирском медцентре. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По его данным, операцию женщине назначили под общим наркозом, и после процедуры она сама отправилась домой. Однако когда действие обезболивающего прекратилось, она обнаружила, что на ее спине прожжен крупный участок кожи и других тканей. Объяснения от больницы пострадавшая не получила — в медучреждении не брали трубку, и женщине пришлось обращаться к другим врачам.

«Ожог сильный, третьей степени, он считается таким, серьезным», — прокомментировали в больнице травму, полученную пациенткой при операции.

Как стало известно россиянке, ожог появился после того, как во время операции доктора неправильно использовали электрод, подожгли медицинскую пеленку, и та при горении оставила серьезную травму на коже. Суд постановил выплатить пострадавшей 350 тысяч рублей компенсации вместо запрошенных трех миллионов, однако больница не намерена выплачивать эту сумму и опротестовала решение суда.

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