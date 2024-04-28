В Германии заявили о завышенных ожиданиях от Abrams на Украине

Журналист Die Welt Ваннер: ВСУ отказываются от Abrams из-за завышенных ожиданий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказываются от использования американских танков Abrams из-за завышенных ожиданий. Об этом заявил журналист Кристоф Ваннер в комментарии для YouTube-канала издания Die Welt.

Ваннер прокомментировал информацию об отводе ВСУ Abrams с линии фронта. Он подчеркнул, что использование танков становится опасным из-за использования российскими солдатами FPV-дронов и дронов-камикадзе.

«Вероятно, они не принесли того, чего от них ожидали, поэтому сейчас временно отказываются от еще нетронутых танков Abrams», — заявил журналист.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский объяснил отказ ВСУ от использования Abrams на фронте. По его сведениям, число потерь танков Abrams из-за неудовлетворительной эксплуатации солдатами превышает их потери в боях.