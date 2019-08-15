В Подмосковье появился 60-метровый портрет Гагарина

В микрорайоне Трехгорка подмосковного Одинцово появился портрет советского летчика-космонавта Юрия Гагарина. Снимки работы были опубликованы на портале Pikabu.

Отмечается, что автором 60-метрового рисунка на фасаде одной из высоток стал уличный художник из Неаполя, известный под псевдонимом Джорит Агох. В беседе с телеканалом «МИР24» итальянец рассказал, что единственное слово, которое он выучил на русском — «поехали».

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Как пояснил художник, он писал портреты уже многих знаменитых людей. «Но Юрий Гагарин и вообще русский человек — для меня новая тема. Его история невероятно вдохновляет. Гагарин вырос в обычной советской семье, ходил в обычную школу. Но стал примером для миллионов людей», — пояснил он.

Работа была выполнена в рамках международного фестиваля стрит-арта Urban Morphogenesis. Его участниками стали граффитисты из России, Китая, Индонезии, США и Европы. Планируется, что в ходе мероприятия на асфальте, фасадах зданий, крышах домов и телефонных будках в Трехгорке будет создано 36 масштабных граффити.

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