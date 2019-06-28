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Россиянин нарисовал граффити у дворца японского императора и попался

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В Японии задержан россиянин, которого подозревают в нанесении граффити на стены в районе дворца императора Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Утверждается, что 23-летний Глеб Песочный нанес красной краской рисунок в виде птицы и букв на трансформаторную будку рядом с дворцом Акасака в центре Токио. Похожие граффити были обнаружены на изгороди в районе дворца.

Задержанный называет себя художником. Свою вину он не признает, несмотря на то, что его арестовали на основании данных видеонаблюдения, а в момент задержания при нем нашли баллончики с краской.

12 июня английский художник Бэнкси показал свое новое граффити, нарисованное на закрытом проходе из лондонского аэропорта Хитроу в зону таможенного контроля пассажиров, прибывающих из Евросоюза. В центре граффити Бэнкси написал слова KEEP OUT («Не пускать»), однако буква T нарисована краской более бледного оттенка. В нижней части композиции изображена крыса, укравшая букву T и разбивающая ею, как киркой, замок.

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