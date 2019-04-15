Спорт
 
Ахмат
Грозный
Матч окончен
1:3
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 23-й тур
Монако
Монако
Матч окончен
0:0
Реймс
Реймс
Франция - Лига 1 • 32-й тур
Милан
Милан
Матч окончен
1:0
Лацио
Рим
Италия - Серия А • 32-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Матч окончен
1:3
Манчестер Сити
Манчестер
Англия - Премьер-лига • 34-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Матч окончен
5:0
Анжи
Махачкала
Россия - Премьер-Лига • 23-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Матч окончен
2:0
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 34-й тур
Ростов
Ростов-на-Дону
Матч окончен
2:1
Спартак М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 23-й тур
Каролина Харрикейнз
Роли
Завтра
Начало в 02:00 (МСК)
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ - плей-офф • 1/4 финала - Восток. 3-й матч
Последние новости
Стала известна предполагаемая дата визита Ким Чен Ына в Россию
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись
Главную цель «Реала» оценили в десятки миллионов евро
В Польше заявили о превосходстве МиГ-29 над F-16
Армия Судана рассказала о причинах отставки возглавившего переворот министра
Автобус с 40 детьми вылетел в кювет и перевернулся под Тулой
Катание Ассанжа на скейте в посольстве попало на видео
Назван предел антироссийским санкциям США
Новости партнеров

Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Перейти в «Мою Ленту»

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Болельщики пришли на Старый Арбат перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Они написали на стене Цоя строчку из его песни «Перемен требуют наши сердца», выполненную в фирменных бело-голубых цветах клуба. Буква «Д» повторяла логотип «Динамо».

Как сообщает издание, таким способом фанаты выразили протест против руководства клуба. «Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках», — заявили болельщики.

Поклонники творчества Цоя раскритиковали поступок фанатов. Официальный аккаунт «Динамо» в Instagram опубликовал пост с граффити, под которым появилось много гневных комментариев. Пользователи требовали оштрафовать клуб и запретить болельщикам посещать несколько ближайших матчей.

Весной 2017 года власти Москвы приняли решение установить камеры видеонаблюдения у стены Цоя. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов должны были ежечасно совершать обход памятника. Эти меры были призваны обеспечить безопасность стены.

Стена Цоя — достопримечательность Москвы, стена дома 37 на улице Арбат, исписанная и изрисованная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы «Кино». Первая надпись была сделана в 1990 году и гласила: «Сегодня погиб Виктор Цой». Вскоре появился ответ: «Цой жив».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Акция фанатов «Динамо» на стене Цоя. Это вандализм?
Стену Цоя собрались покрыть антивандальной пленкой
На стене Цоя появилась гигантская надпись «Цой мертв»
Начался сбор подписей за сохранение стены Цоя
Другие материалы рубрики
Спорт11:0414 апреля

Хабиб близко

В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
23:1714 апреля

Плющенко оценил перспективы Загитовой

20:2714 апреля

«Ливерпуль» забил два безответных гола «Челси» в матче АПЛ

19:0814 апреля

Зидан признал Роналду незаменимым

Спорт09:3424 марта

Сейчас вылетит птичка

Бывший чемпион UFC должен был проиграть. Но нокаутировал соперника «ударом Супермена»
14:02 5 апреля

Легионер «Спартака» назвал преимущество русских перед французами

17:4114 апреля

«Реал» и «Барселона» поспорят за 17-летнего «японского Месси»

16:4814 апреля

Матч по водному поло обернулся массовой дракой

Спорт00:0313 апреля
Хабиб Нурмагомедов и Макс Холлоуэй

За спиной Хабиба

Два бойца готовы отобрать пояс у Нурмагомедова. У кого из них больше шансов?
15:48 5 апреля

Медведева выучит два сложнейших прыжка

13:0714 апреля

«Ювентусу» понадобился чемпион мира

11:17 5 апреля

Победивший во всех боях UFC россиянин узнал имя следующего соперника

Россия
Смертельный миф
Россияне верят в слухи о ВИЧ. Знаете ли вы самые страшные из них? Тест
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Война есть война: не убьешь ты, убьют тебя»
 
Россиян назвали пособниками террористов за трансляции с КТО в Тюмени
Конфликт с участием Милонова попал на видео
Стали известны подробности избиения Милонова
Российские школьницы нашли сверток, попробовали его содержимое и отравились
Все материалы
Мир
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Северная Корея заинтересовалась российскими самолетами
Самолет армии фельдмаршала Хафтара сбили в Ливии
Адвокат заявила о готовности Ассанжа сотрудничать со Швецией
Таранивший машины у посольства Украины в Лондоне оказался больным
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
«Вы русский тролль?»
 
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Порошенко спел для Зеленского
Порошенко объяснил появление Путина на агитационных билбордах
Порошенко начал дебаты с Зеленским без Зеленского
Названо условие Порошенко для участия в дебатах в выбранную Зеленским дату
В «Олимпийском» прокомментировали ситуацию с датой дебатов Порошенко и Зеленского
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России станет больше налогов. Но от этого всем станет только лучше
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Деньги на ветер
Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить
Германия отреагировала на объявление войны газопроводу в Германию
Роспотребнадзор научил выбирать качественные рыбные консервы
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Китайский миллиардер назвал переработки «благословением»
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по приезжим
Тюменцы рассказали о «длиннобородых» жильцах дома с боевиками ИГ
У каждой пятой осужденной россиянки диагностировали ВИЧ
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
СК возбудил дело после контртеррористической операции в Тюмени
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Все материалы
Наука и техника
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Названы 11 ранних симптомов разных видов рака
Назван действенный способ потушить пожар на кухне
Раскрыты зарплаты космонавтов
Самый большой самолет в мире впервые полетел
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Плющенко оценил перспективы Загитовой
«Ливерпуль» забил два безответных гола «Челси» в матче АПЛ
Зидан признал Роналду незаменимым
«Реал» и «Барселона» поспорят за 17-летнего «японского Месси»
Матч по водному поло обернулся массовой дракой
Хабиб Нурмагомедов и Макс ХоллоуэйЗа спиной Хабиба
Два бойца готовы отобрать пояс у Нурмагомедова. У кого из них больше шансов?
Все материалы
Культура
«Я оплакиваю первого мужа моей жены»
Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
Гибель и выживание
Как умирали герои «Игры престолов» и почему не все доживут до финала
Умер автор памятников Собчаку и подопытной кошке
Волочкова назвала «ущербными духом» своих критиков
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Познер рассказал о подходящих для необитаемого острова книгах
Боролись и напоролись
 
Журналистов «России 1» выгнали из Эстонии после сюжета-разоблачения
Заслугу женщины в появлении первой фотографии черной дыры поставили под сомнение
Опальный порноблогер настрадался вдали от родины
Большая игра Azino
 
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Невесту обругали за слишком откровенное платье
Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Названы самые популярные кроссовки в США
Все материалы
Путешествия
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте
Пассажир устроил переполох в самолете и выпрыгнул из двери
Неуправляемая тележка с напитками покалечила пассажиров самолета
Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош
Все материалы
Из жизни
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Самая опасная птица в мире» убила хозяина-фермера
Австралиец сделал девушке предложение на Большом Барьерном рифе
Выбрана новая «Мисс Россия»
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Все материалы
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Lada уходит с европейского рынка
Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади
Все материалы
Дом
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Квартиросъемщица избила хозяина поленом вместо платы за аренду
Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Все материалы