Фанаты «Динамо» закрасили стену Цоя граффити с символикой клуба

Фанаты футбольной команды «Динамо» нарисовали на стене Цоя в Москве граффити с символикой клуба. Об этом сообщает Championat.com.

Болельщики пришли на Старый Арбат перед матчем 23-го тура чемпионата России с «Краснодаром». Они написали на стене Цоя строчку из его песни «Перемен требуют наши сердца», выполненную в фирменных бело-голубых цветах клуба. Буква «Д» повторяла логотип «Динамо».

Как сообщает издание, таким способом фанаты выразили протест против руководства клуба. «Мы устали от всего того дерьма, которое сопровождает наш клуб. Мы хотим перемен не только в игре, результатах команды, и возвращения на родной стадион, но и хотим, чтобы клубом управляли профессионалы, которые думали бы не только о своих кошельках, но и о судьбе клуба и его болельщиках», — заявили болельщики.

Поклонники творчества Цоя раскритиковали поступок фанатов. Официальный аккаунт «Динамо» в Instagram опубликовал пост с граффити, под которым появилось много гневных комментариев. Пользователи требовали оштрафовать клуб и запретить болельщикам посещать несколько ближайших матчей.

Весной 2017 года власти Москвы приняли решение установить камеры видеонаблюдения у стены Цоя. Помимо этого сотрудники правоохранительных органов должны были ежечасно совершать обход памятника. Эти меры были призваны обеспечить безопасность стены.

Стена Цоя — достопримечательность Москвы, стена дома 37 на улице Арбат, исписанная и изрисованная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы «Кино». Первая надпись была сделана в 1990 году и гласила: «Сегодня погиб Виктор Цой». Вскоре появился ответ: «Цой жив».

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