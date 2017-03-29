Власти Арбата пообещали обеспечить контроль над стеной Цоя

Власти муниципального округа Арбат установят камеры видеонаблюдения у стены Цоя в Москве. Об этом в среду, 29 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Камеры видеонаблюдения появятся у стены Виктора Цоя в апреле 2017-го. Скоро наступит лето, на улице Арбат будет гулять много москвичей и туристов, поэтому нужно оперативно обеспечить контроль над стеной», — заявил глава округа Евгений Бабенко.

Также возле памятника будут совершать ежечасовой обход сотрудники правоохранительных органов.

Отмечается, что такие меры призваны обеспечить безопасность стены, которая неоднократно подвергалась актам вандализма: в 2006 году она была полностью закрашена, но позже восстановлена активистами.

Стена Цоя — достопримечательность Москвы, стена дома 37 на улице Арбат, исписанная поклонниками творчества Виктора Цоя и группы «Кино».

Первая надпись была сделана в 1990 году и гласила: «Сегодня погиб Виктор Цой». Вскоре появился ответ: «Цой жив».

Виктор Цой — основатель и солист российской группы «Кино», автор таких песен, как «Группа крови», «Звезда по имени Солнце», «Перемен» и «Последний герой». Музыкант погиб в автокатастрофе в 1990 году в возрасте 28 лет.