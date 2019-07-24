После жалоб на крест Покраса Лампаса РПЦ предложили следить за художниками

Создатель екатеринбургского фестиваля современного искусства «Стенограффия» Евгений Фатеев предложил местной епархии РПЦ войти в оргкомитет мероприятия после критики представителями церкви «Супрематического креста» художника Покраса Лампаса. Об этом сообщает портал «Ведомости Урал» со ссылкой на пресс-службу Екатеринбургской епархии.

Отмечается, что «некоторые православные» посчитали неуместным расположение креста в виде граффити на асфальте. В епархии заявили, что избежать конфликта можно было, если бы все работы согласовывались с церковью.

«Для нас важно мнение церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля "Стенограффия" в качестве эксперта. Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности», — сказал Евгений Фатеев на встрече с представителями РПЦ.

19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста» российского художника Покраса Лампаса. Работа, согласованная с властями, была размещена на площади в жилом районе города и заняла 6686 квадратных метров. После сообщений в СМИ укладку асфальта остановили. Художник пообещал лично восстановить работу.

Фестиваль стрит-арта «Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года.

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