Актриса вышла на сцену голой и пожаловалась на фотографа в зале

Актриса Одра Макдональд пожаловалась на посетителя постановки с ее участием, сделавшего фотографию во время сцены секса. Она рассказала о произошедшем в Twitter.

«Тому, кто из зрительского зала сделал фото со вспышкой во время обнаженной сцены, — не круто. Совсем не круто», — написала она.

Макдональд вместе с актером Майклом Шенноном выступала в бродвейском шоу «Фрэнки и Джонни в лунном свете» (Frankie and Johnny in the Clair de Lune) по мотивам одноименной пьесы Терренса Макнейли. В сцене, во время которой была сделана фотография со вспышкой, актриса предстает полностью обнаженной и симулирует секс.

Представитель шоу рассказал New York Post, что зрителям официально не запрещают делать фотографии во время спектакля, однако если их заметят за этим занятием, то попросят удалить снимки. Он не смог уточнить, была ли удалена фотография с обнаженной Макдональд.

