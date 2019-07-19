Звезда «Жестоких игр» рассказала об ухудшении состояния из-за тяжелой болезни

Актриса Сэльма Блэр опубликовала в Instagram-аккаунте пост, в котором рассказала о своем состоянии на фоне рассеянного склероза.

Звезда поделилась снимком, на котором она целует белого коня, и пояснила, что это животное ей помог найти тренер. Тем не менее, прогрессирующая болезнь привела к тому, что теперь артистка не может заниматься конным спортом. «У нас было совсем мало времени до того момента, как я стала не в состоянии забраться на него или даже удержаться верхом», — написала 47-летняя Блэр.

Фото опубликовано @selmablair

Она пояснила, что не намерена сдаваться, и выразила уверенность, что ее состояние улучшится: «Я учусь и становлюсь здоровее, даже если мне становится хуже. Я запрыгну на эту лошадь снова».

Сэльма Блэр — американская актриса, известная по таким фильмам, как «Жестокие игры», «Шоссе», «Праздник любви», «Убей меня позже», «Милашка», «Хеллбой: Герой из пекла» и «Блондинка в законе». Летом 2018 года у нее диагностировали рассеянный склероз. По данным врачей, он развивался как минимум в течение 15 лет.

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