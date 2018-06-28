16-летний сын Джонни Деппа оказался серьезно болен

Сын актера Джонни Деппа и актрисы и певицы Ванессы Паради Джек серьезно болен. Об этом сообщает французское издание Public.

О болезни 16-летнего подростка стало известно после того, как его мать пропустила премьеру фильма «Нож в сердце» во Франции, где она играет главную роль.

По словам режиссера картины Яна Гонсалеса, родители Джека получили «очень плохие новости», связанные с сыном. «К несчастью, Ванесса Паради не смогла сегодня присоединиться к нам. Ей пришлось пропустить премьеру из-за серьезных проблем со здоровьем ее сына», — объяснил кинематографист.

Чем именно болен ребенок, не уточняется.

Ранее в июне стало известно, что Джонни Депп промотал свое миллионное состояние и оказался на мели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!