Создателю «Губки Боба» диагностировали неизлечимый амиотрофический склероз

Аниматор Стивен Хилленберг, создатель мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», заявил, что неизлечимо болен. Об этом во вторник, 14 марта, сообщает Associated Press.

Мультипликатору поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС), также известный как болезнь Шарко или Лу Герига.

По словам 55-летнего Хилленберга, он продолжит работу над анимационным сериалом, пока будет на это физически способен.

Представители телеканала Nickelodeon, на котором выходит «Губка Боб Квадратные Штаны», выразили соболезнования аниматору и членам его семьи. «Он блестящий создатель, который приносит радость миллионам поклонников», — отметили в компании.

«Губка Боб Квадратные Штаны» — мультсериал канала Nickelodeon, рассказывающий о жизни желтой губки, живущей на дне океана в доме из ананаса. Премьера первого эпизода состоялась в 1999 году. С тех пор вышли 10 сезонов, а также две полнометражные ленты.

Боковой амиотрофический склероз — медленно прогрессирующее и неизлечимое заболевание центральной нервной системы, которое приводит к параличам и последующей атрофии мышц.