Приквел «Теории большого взрыва» о молодом Шелдоне запустили в производство

Телеканал CBS запустил в производство сериал «Шелдон» (Sheldon), приквел ситкома «Теория большого взрыва». Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Первый сезон будет выходить в 2017-2018 годах. Количество эпизодов пока не раскрывается.

Создатели оригинального сериала Чак Лорри и Стивен Моларо начали набирать актеров для съемок. На роль молодого Шелдона Купера назначен девятилетний Иэн Армитаж (мини-сериал «Большая маленькая ложь»). Роль матери главного героя исполнит актриса Зои Перри (сериалы «Анатомия страсти» и «Частная практика»).

В феврале сообщалось, что «Теория большого взрыва» получит еще два сезона. Сериал выходит с 2007 года и насчитывает десять сезонов. Он считается одним из самых популярных ситкомов в США.

