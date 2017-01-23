Джим Парсонс рассказал о спин-оффе «Теории Большого взрыва»

Создатели «Теории Большого взрыва» написали для сериала достаточно проработанную предысторию, чтобы сделать из нее спин-офф. Об этом заявил звезда ситкома Джим Парсонс, который исполняет роль физика-теоретика Шелдона Купера, передает Empire в понедельник, 23 января.

В спин-оффе «Теории Большого взрыва» речь пойдет о детстве Шелдона, одного из главных героев оригинального сериала.

«Сценаристы отлично поработали над характерами персонажей. Было бы расточительно не воспользоваться этим и не исследовать их предысторию», — отметил Парсонс. Он посоветовал актеру, который исполнит роль молодого Шелдона, играть по-своему, ничего не заимствуя.

Спин-офф будет сниматься в студии перед зрителями с использованием одной камеры. Актеры из оригинального сериала в проекте участвовать не будут. Дата премьеры пока не раскрывается.

В ноябре 2016-го Парсонс возглавил список самых дорогих актеров телевидения по версии журнала Forbes. В марте 2015 года он получил звезду на голливудской Аллее славы.

«Теория большого взрыва» — американский ситком, который выходит на экраны с 2007 года.