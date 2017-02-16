Культура
 

«Теория большого взрыва» получит еще два сезона

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Создатели сериала «Теория большого взрыва» договорились с актерами об условиях новых контрактов. Ситком получит еще два сезона, пишет The Independent в четверг, 16 февраля.

Ведущие актеры сериала — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — будут, согласно новым договоренностям, получать по миллиону долларов за эпизод. Гонорары Мелиссы Ройч и Маим Бялик будут ниже.

В январе сообщалось, что «Теория большого взрыва» оказалась на грани закрытия из-за того, что актеры отказывались продлевать контракты.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных современных ситкомов в США. В ноябре 2016-го Forbes назвал самых дорогих актеров телевидения. Возглавил список Парсонс, исполняющий в ситкоме роль Шелдона Купера. Создатели сериала также планируют выпустить спин-офф, в котором расскажут историю детства одного из главных персонажей, Шелдона Купера.

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