Звезда «Теории большого взрыва» заявила о готовности записаться в мусульманки

Американская актриса Маим Бялик, сыгравшая одну из главных ролей в телесериале «Теория большого взрыва», заявила о готовности стать мусульманкой из солидарности. Об этом артистка сообщила в своем Twitter.

«Я еврейка. Но я готова записаться в мусульманки в знак солидарности, если до такого дошло», — написала Бялик.

Высказывание стало реакцией на ужесточение президентом США Дональдом Трампом политики в отношении беженцев и мигрантов. Нет данных о том, насколько серьезны намерения актрисы сменить конфессию.

Подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Ранее, 25 января, Трамп подписал два указа — об ужесточении иммиграционной политики, которым предписывается выдворять из страны нарушивших американские законы приезжих-нелегалов, и о строительстве стены на границе с Мексикой, причем пообещал выполнить этот проект за счет соседней страны.

Позднее стало известно, что президент планирует на 120 дней приостановить прием в США всех беженцев, а тем из них, кто прибыл из Сирии, закрыть въезд совсем.

Маим Бялик наиболее известна ролью Эми Фары Фаулер в «Теории большого взрыва». Актриса была четыре раза номинирована на премию «Эмми».