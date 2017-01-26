Мадлен Олбрайт заявила о готовности записаться в мусульманки

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова записаться в мусульманки, так она отреагировала на ужесточение президентом США Дональдом Трампом политики в отношении беженцев и мигрантов. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter в среду, 25 января.

«Я выросла католичкой, стала прихожанкой епископальной церкви и позднее узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться как мусульманка в знак солидарности», — написала 79-летний политик.

Она отметила, что «на статуе Свободы нет мелкого шрифта», поэтому Соединенные Штаты должны оставаться открытыми для «людей любой веры и происхождения».

Возле статуи Свободы в Нью-Йорке, в течение многих лет работал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

Ранее 25 января Трамп подписал два указа — об ужесточении иммиграционной политики, которым предписывается выдворять из страны нарушивших американских законы приезжих-нелегалов, и о строительстве стены на границе в Мексикой, причем пообещал выполнить этот проект за счет соседней страны.

Позднее стало известно, что президент планирует на 120 дней приостановить прием в США всех беженцев, а тем из них, кто прибыл из Сирии, закрыть въезд совсем.

Мадлен Олбрайт была первой женщиной — государственным секретарем США, этот пост она занимала с 1997 по 2001 годы, когда президентом был демократ Билл Клинтон.