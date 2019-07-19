Покрас Лампас лично отскребет асфальт от испорченного гигантского креста

Художник-каллиграфист Покрас Лампас лично восстановит частично закатанный в асфальт арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru в пятницу, 19 июля.

По словам художника, фотографии, сделанные с квадрокоптера, позволят восстановить работу. Покрас Лампас подчеркнул, что никогда не сталкивался с порчей «таких объемных вещей», добавив, что не обижен на Екатеринбург.

Отмечается, что в настоящее время художник занят другим проектом в Нижнем Новгороде.

Ранее в пятницу стало известно, что коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста», нарисованного на площади в жилом районе города. Работа, согласованная с властями, была завершена накануне, 18 июля. После публикаций в СМИ городская администрация приказала остановить укладку.

Фото опубликовано @pokraslampas

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