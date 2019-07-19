В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса. Об этом сообщает портал 66.ru в пятницу, 19 июля.

Работа, выполненная в белых, красных и черных тонах с цитатами из манифеста художника Казимира Малевича, появилась в жилом районе Уралмаша 18 июля в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Она была согласована с муниципальными властями. Крест занимает 6686 квадратных метров площади. Художник создавал его при помощи волонтеров.

Фото опубликовано @pokraslampas

«Я тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард". Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге», — писал Покрас Лампас о своей работе в Instagram.

Как отмечает Ura.ru, после публикаций о произошедшем в местных СМИ, городская администрация приказала остановить работы по укладке асфальта. Чиновники выясняют подробности произошедшего.

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