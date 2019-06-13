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Обнаружена единственная запись голоса Фриды Кало

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Работники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало. Об этом сообщает издание The Guardian.

Сотрудники нашли запись радиошоу El Bachiller 1955 года, которое вышло в эфир после смерти художницы в 1954 году. Там Фрида Кало зачитывает эссе «Портрет Диего», которое посвящено ее мужу Диего Ривере. Оно было опубликовано в 1949 году в честь 50-летия его творческой деятельности. Сама аудиозапись была выложена на YouTube-канале газеты The Guardian.

Мексиканский министр культуры Алехандра Фраусто отмечает, что если это действительно голос Кало, то это может быть единственное свидетельство речи художницы. В настоящее время специалисты проверяют подлинность обнаруженной записи.

В 2016 году прежде не выставлявшаяся и считавшаяся утерянной картина Кало «Девочка с ожерельем» ушла с молотка за 1,8 миллиона долларов на торгах Sotheby's. «Девочка с ожерельем» — одна из ранних работ, она датируется 1929 годом. Эксперты узнали о существовании полотна только по черно-белым снимкам, сделанным фотографом Лолой Альварес Браво при жизни художницы.

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