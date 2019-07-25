Покрас Лампас прокомментировал идею согласовывать уличное искусство с РПЦ

Художник Покрас Лампас отреагировал на слова создателя екатеринбургского фестиваля современного искусства «Стенограффия» Евгения Фатеева, предложившего местной епархии РПЦ войти в оргкомитет мероприятия. Об этом сообщает «Политика сегодня».

«Если мы говорим о вопросах культуры, то культурные проекты должны оценивать люди, компетентные в этой области. Если мы говорим о религии, то все, что ее касается, должны оценивать люди, причастные к ней», — заявил художник.

По его мнению, уличное искусство не нуждается в согласовании, однако если речь идет о проектах городской среды, то можно обратиться к экспертам: «Тогда процесс согласования идет по совершенно разным инстанциям».

Художник считает, что экспертная группа нужна лишь в отдельных случаях, когда стрит-арт затрагивает несколько сфер общественной жизни. Например, при желании расписать стену старого дома необходимо получить одобрение жителей, отметил Покрас Лампас.

Ранее Фатеев сказал, что для «Стенограффии» важно мнение церкви, поэтому представитель РПЦ может войти комиссию по согласованию фестиваля в качестве эксперта. Такие заявления были сделаны в связи с тем, что некоторые православные посчитали неуместной работу Покраса Лампаса «Супрематический крест».

19 июля коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх гигантского «Супрематического креста». Работа, согласованная с властями, была размещена на площади в жилом районе города и заняла 6686 квадратных метров. После сообщений в СМИ укладку асфальта остановили. Художник пообещал лично восстановить свое творение.

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